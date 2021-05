Come da tradizione, il sabato del GP d'Italia si è aperto con Rossi che presenta il suo nuovo casco dedicato al Mugello. Questa volta Valentino ha scelto di omaggiare "Elio e le storie tese", inserendo una citazione del gruppo: "Ditemi perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me", frase estratta dalla canzone "Nubi di ieri sul nostro domani odierno". Il casco presenta sulla parte alta l'immagine di una mucca, mentre sulla mentoniera è raffigurato proprio il volto di Stefano Belisari (in arte Elio)