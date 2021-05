Conte ha lasciato l’Inter dopo la conquista dello scudetto. Un addio che fa male a un tifoso nerazzurro come Rossi: "È stato devastante, non me l'aspettavo – dice Valentino nella chiacchierata con Guido Meda –. Il calcio ha dinamiche diverse dalla MotoGP: nel nostro sport quando vinci non vai via, al massimo vai via quando non vinci. Mi ha ricordato Mourinho, che dopo la vittoria della Champions è andato via sulla macchina del presidente del Real Madrid. Non riusciamo a goderci i bei momenti"

