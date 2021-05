Il bello del Mugello si vede anche quando non scendi in pista: "È sempre stupendo, diverso da tutti gli altri circuiti", sottolinea Dovizioso, presente al circuito toscano. "Avevo bisogno di staccare, così ho deciso di dedicarmi al motocross, mia grande passione. Il futuro? Con Aprilia in programma ci sono quattro test, poi cosa succederà non lo so. Vivo giorno dopo giorno e questo mi sta facendo particolarmente bene", aggiunge Dovi

MUGELLO, DOVI OSPITE AL BOX APRILIA - HIGHLIGHTS LIBERE - GUIDA TV