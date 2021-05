Meglio di così non poteva andare: Pecco Bagnaia chiude al primo posto le libere del venerdì al Mugello, con il tempo di 1:46.147. Il ducatista, 2° nel Mondiale ad appena un punto da Quartararo, appare in stato di grazia: "Sono partito nelle seconde Libere con la gomma usata di questa mattina, ho completato 17 giri facendo anche un grandissimo tempo sull'1:46. Alla fine con la soft nuova dietro sono riuscito a fare uno step ulteriore che mi ha dato gusto, perché è il giro migliore che abbia mai fatto qui al Mugello. Girare sull'1:46 su questo tracciato è una grande cosa, sono davvero felice". "Ora sarà molto importante fare un ulteriore passo avanti, ma aver fatto 1:46.6 con la gomma media usata davanti mi ha dato un po' di forza in più". Sul grip: "Questo tracciato è molto esigente, all'Arrabbiata 2 ho subito rischiato di cadere e mi sono fermato ai box perché non è un bel punto per prendere rischi...", conclude Bagnaia.