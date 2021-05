Dopo essere stato presente al Mugello per i test con Aprilia nella prima metà di maggio, Dovizioso è tornato nel circuito toscano per far visita al team di Noale. In occasione delle prove libere del GP d’Italia, il pilota è stato inquadrato all’interno del box della scuderia italiana. Una semplice visita, in vista della terza serie di test per Andrea con l’Aprilia, che si svolgeranno il 23 e il 24 giugno a Misano

DOVI, NUOVI TEST CON APRILIA - MUGELLO, LE LIBERE LIVE