Maverick Vinales è sceso in pista al Mugello per la prima volta da neo-papà. Per l’occasione, ha scelto di fare alcune modifiche: ha inserito il nome della figlia “Nina” appena nata sulla sella della Yamaha, sui guanti e sugli stivali. Inoltre ha appeso un fiocco rosa nel suo lato box. Per adesso la scelta ha portato fortuna: lo spagnolo è stato il più veloce nelle Libere 1 con 1:46.593

