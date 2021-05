Al termine delle qualifiche del Mugello (chiuse al 2° posto), Bagnaia confessa di essere rimasto scosso dal grave incidente di Dupasquier, avvenuto prima delle Libere 4 di MotoGP: "Non era facile tornare in moto, ero un po' giù per via dell'incidente in Moto3. Spero sia tutto apposto. Dopo sono riuscito a ritrovare la concentrazione, ma non è stato semplice". Sulla gara di domenica: "Quartararo è l'avversario da battere, ma abbiamo il ritmo per poter pensare alla vittoria"

