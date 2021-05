Un inizio di campionato oltre ogni rosea aspettativa per Steven Odendaal, che vince la terza gara di fila e rimane a punteggio pieno nel mondiale Supersport. La Yamaha R6 del team Evan Bros si è dimostrata velocissima anche all’Estoril e il sudafricano ha condotto una Gara-1 impeccabile, piegando la resistenza di Philipp Oettl e del team Kawasaki Puccetti. Sul podio anche Jules Cluzel, che all’ultimo giro ha lottato con Dominique Aegerter difendendo strenuamente la terza posizione.

Dopo essere stato per tutta la gara nel quintetto di testa, Manuel Gonzalez ha perso terreno nelle ultimissime fasi, concludendo comunque con un ottimo posto. Raffaele De Rosa ha mostrato un passo pari a quello dei primi, ma non è riuscito a colmare il gap che lo separava da Gonzalez e si è dovuto accontentare della sesta posizione; dietro di lui Luca Bernardi, che ottiene un altro piazzamento di livello.

La top-10 è stata completata da Hannes Soomer, Randy Krummenacher e Christoffer Bergman. Undicesimo posto per Niki Tuuli, scattato addirittura dalla pit lane come penalità per l’incidente di Aragon con Cluzel; il finlandese ha siglato il giro più veloce e punta alla vittoria in Gara-2. Rammarico anche per Federico Caricasulo (13°), autore della pole position e scivolato alla curva 4 mentre era nel gruppo dei primi. Davide Pizzoli racimola un punto con la quindicesima posizione, mentre terminano fuori dalla zona punti Michel Fabrizio (16°), Leonardo Taccini (17°) e Luigi Montella (21°). Federico Fuligni è stato tradito da un problema tecnico, caduto invece Kevin Manfredi.