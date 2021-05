Il leader del Mondiale dopo la vittoria nel GP d'Italia: "Era molto difficile scendere in pista dopo il minuto di silenzio per Jason Dupasquier. Alla curva 9 in ogni giro pensavo a lui. Sono emozioni difficili da gestire quando vai a 340 km/h alla prima curva e devi restare concentrato. È dura, ma questo è il nostro lavoro. Non ho mai pensato di non correre, avevo solo l'obiettivo di vincere per Jason"

