Il rookie italiano fuori prima ancora che cominci la gara al Mugello: il suo weekend termina nel giro di ricognizione. Ruben Xaus, direttore sportivo del team Esponsorama Avintia Racing, spiega quanto successo sul rettilineo principale: "Enea è arrivato troppo veloce in griglia. Zarco ha frenato forte, lui non se l'aspettava e ha bloccato i freni per evitare di tamponare Johann, autoeliminandosi dalla gara"

MOTOGP, L'ORDINE D'ARRIVO - HIGHLIGHTS