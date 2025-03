Il primo è legato a Jorge Martin, ed ha basi più solide del secondo, riferito a Marc Marquez, di cui parleremo poi. Ebbene, a causa dei suoi infortuni, Jorge è costretto a saltare due weekend di gara e la storia ci dice che nessun pilota che ha saltato due weekend (o più) è mai diventato campione del mondo a fine stagione. Ci sono delle eccezioni, in genere legate alle leggendarie MV Agusta: con il mondiale in tasca, ci si permetteva di saltare le ultime gare stagionali, magari per concentrarsi in altre classi in cui il titolo era ancora in bilico. Quello che può aiutare Martin è lo scenario completamente diverso rispetto al passato: fino all'avvento dei campionati da 18, 20, o più gare, la lunghezza di un mondiale si attestava su 15/16 GP, quindi perderne 2 significava perderne un 12-13%, mentre ora, con il campionato da 22, è meno del 10%, e ci sono pure le Sprint in cui si può recuperare, e nelle quali Martin è campione indiscusso. Il secondo dato è più cabalistico che statistico, ma tant'è: quando Marc Marquez è andato in testa al mondiale, ha sempre vinto il titolo a fine anno (non è stato in testa al mondiale nel '15 e dal '20 al '24). Questo non significa che Marc non abbia mai mollato la testa durante quelle stagioni, solo che, se tocca quel primo posto magico, finora, se l'è sempre ripreso. Per contro, nelle annate storte, la posizione numero 1 nel campionato lo ha sempre eluso. E poi, la magia della prima posizione per Marc quest'anno si è già manifestata con la ripresa della testa dopo 93 GP: molta cabala e poca statistica, ma si sa, i numeri a volte si rincorrono…