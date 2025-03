La MotoGP torna in Argentina dopo due anni di assenza: dal 14 al 16 marzo piloti in pista a Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento della stagione 2025, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 14.50 e Sprint alle 19, gara lunga domenica alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15)

MotoGP di nuovo in pista dal 14 al 16 marzo per un altro weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Dopo due anni il Motomondiale torna in Argentina , a Termas de Rio Hondo , per il secondo appuntamento della stagione con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati al nostro inviato Sandro Donato Grosso. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Si parte giovedì 13 marzo con la conferenza piloti alle ore 16, poi venerdì 14 si inizia a fare sul serio con le prove libere delle 14.45 e le pre-qualifiche in programma alle 19.

Lo speciale 'Dakar 2025, la sfida infinita'

Un viaggio attraverso dune, sterrati e avventura. Tutto questo e molto altro è "Dakar 2025, la sfida infinita", il documentario curato da Sandro Donato Grosso - inviato di Sky Sport - e dal regista Claudio Cavillotti che racconta la grande avventura del rally raid più duro al mondo: la Dakar. La 47esima edizione della corsa, che Sky Sport ha seguito con approfondimenti quotidiani, viene rivissuto in un'ora di emozioni, anche in chiave retrospettiva, con il racconto dei protagonisti e di chi ha reso immortale e leggendaria questa sfida. Lo speciale sarà in onda venerdì alle 21 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (disponibile anche on demand). Di seguito tutti gli orari del GP Argentina per non perdersi nulla sui nostri canali.