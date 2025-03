Reduce dal weekend trionfale di Marc Marquez in Thailandia nella prima gara della stagione, il team Ducati factory si prepara al secondo weekend 2025 in Argentina, da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco le prime parole del pilota spagnolo, e di Pecco Bagnaia, in vista di Termas de Rio Hondo. Giovedì 13 marzo la conferenza piloti alle 16 sul canale 208 di Sky GP ARGENTINA, TUTTI GLI ORARI SU SKY

Marc Marquez per confermare il primato conquistato in Thailandia, Pecco Bagnaia per ritrovare il pieno feeling con la sua Desmosedici e migliorare i due terzi posti di Buriram. Il team Ducati factory si prepara al Gran Premio dell'Argentina, secondo appuntamento della stagione 2025. Un weekend tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW, con Sprint e gara in programma alle 19 italiane (la guida tv del weekend sui nostri canali). Qui di seguito le prime parole dei due piloti di Borgo Panigale alla vigilia di Termas de Rio Hondo. Giovedì 13 marzo la conferenza piloti alle 16 sul canale 208 di Sky.

Bagnaia: "Al lavoro per tornare competitivo al 100%" ''Si torna a correre in Argentina, un tracciato molto veloce e che può ben adattarsi alla Desmosedici - dice Pecco al sito della Ducati -. In Thailandia non è stato un GP facile, siamo stati veloci, solidi, abbiamo centrato due terzi posti, ma non siamo stati perfetti. Dobbiamo lavorare su alcuni fattori e aspetti per poter essere completamente competitivi e poter dire la nostra nel weekend". da sky insider Il 'rodaggio' di Pecco Bagnaia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ducati Corse (@ducaticorse) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie