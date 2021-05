Doppia vittoria per Rea, che in SP Race precede Razgatlioglu e Redding. In Gara 2 falsa partenza e penalità per il turco che fa comunque terzo, mentre il ducatista scivola. Podio per Davies

In una drammatica domenica per il mondo delle due ruote, la Superbike porta a termine il secondo round della stagione nel segno di Jonathan Rea. Il campione del mondo si impone in entrambe le gare, a partire dalla Superpole Race nella quale riesce ad avere ragione di Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. A breve distanza Garrett Gerloff, mentre Michael Rinaldi chiude quinto un po’ più staccato tenendosi dietro Alex Lowes. Tom Sykes, Eugene Laverty e Chaz Davies guadagnano la terza fila sullo schieramento di Gara 2.



La corsa del pomeriggio parte con una serie di colpi di scena: Razgatlioglu anticipa la partenza e paga con un doppio long lap penalty, mentre al secondo giro Gerloff sbaglia la staccata in curva 6 e fa strike su Rinaldi. Dopo un inizio a rilento Rea torna sul leader di gara Redding, che nel corso della battaglia scivola e getta alle ortiche il podio. Per il pilota kawasaki si stende un tappeto rosso verso la vittoria, ottenuta davanti a Davies e Razgatlioglu. Quarta posizione per Lowes seguito da un ottimo Andrea Locatelli, alla prima top-5 del suo anno da rookie in SBK.



Alle spalle del bergamasco si piazzano Michael Van Der Mark e Alvaro Bautista, con le BMW di Sykes e Laverty davanti a Tito Rabat nelle prime dieci posizioni. Nuovamente a un passo dalla top-10 Axel Bassani, che replica l’undicesimo posto di Gara 1 portando a casa punti importanti e tanta esperienza. Il weekend opaco di Honda è confermato dalla dodicesima posizione di Leon Haslam, seguito da Kohta Nozane e da Redding, riuscito a ripartire artigliando un paio di punti. Zona punti per Lucas Mahias, appena davanti a Isaac Vinales. Ulteriore ritiro per Samuele Cavalieri.