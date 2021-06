Bulega farà un controllo, Kofler e Tatay out: possibile ingresso di Bartolini. Prüstel torna in pista con Yamanaka nel ricordo di Dupasquier. Il Gran Premio di Catalunya è in programma da venerdì 4 a domenica 6 giugno: tutto il weekend in diretta sui canali Sky Sport

Dopo il gran premio d’Italia, alcuni piloti hanno riportato infortuni che cambieranno probabilmente gli schieramenti di Moto2 e Moto3 a Barcellona.

La sicura assenza di Yari Montella, già infortunato da Le Mans, non sarà stavolta coperta da Fermín Aldeguer, a punti al debutto Mondiale al Mugello. Aldeguer sarà infatti impegnato in MotoE, pertanto il posto del Campione europeo in carica sarà preso da Alonso López, che aveva già disputato il Gp di Francia.

Nicolò Bulega, che si era fatto male a una spalla nel warmup vedendosi obbligato a rinunciare alla gara di casa, proverà a essere regolarmente in pista a Montmeló, ma sarà decisivo il controllo di routine del giovedì per valutare il suo stato fisico.

In Moto3, invece, Max Kofler e Carlos Tatay hanno subito infortuni più gravi del previsto nell’incidente del primo giro che ha coinvolto anche Andrea Migno. La situazione più seria è quella dell’austriaco del team Cip Green power, che nonostante si fosse allontanato sulle sue gambe è stato precauzionalmente portato in ospedale per un forte mal di schiena. Sono state riscontrate fratture vertebrali che lo costringeranno a un periodo di riposo, ma per fortuna non ci sono ulteriori complicazioni. Tuttavia Kofler farà altri esami e dopo il rientro in Austria comincerà con il suo programma di recupero. Il team non ha ancora deciso se e con chi sostituirlo, e comunicherà eventuali decisioni nei prossimi giorni.

Tatay, invece, si è fratturato la caviglia destra. Dovrà anche lui rinunciare alla gara catalana e sarà sostituito dal team Avintia Esponsorama. Tra i piloti tenuti in considerazione per prenderne il posto c’è anche l’italiano Elia Bartolini, leader del Civ Moto3 e reduce da una wild card al Mugello dove ha chiuso ventesimo.

Ancora da capire se Yuki Kunii, che si è fratturato una clavicola a Le Mans, sia in grado di riprendere il suo posto nel Team Asia o se lascerà ancora la sua moto a Takuma Matsuyama.

Infine, la situazione che più preme a tutti è quella del team Prüstel che si era ritirato dal Gp d’Italia prima ancora che il dramma di Jason Dupasquier si concludesse con l’epilogo più triste. Stando alle parole del proprietario della squadra, Florian Prüstel, l’intenzione è quella di correre nel ricordo di Jason, ovviamente senza provvedere a una sostituzione immediata. Dunque Ryusei Yamanaka è pronto a partecipare a un weekend sicuramente difficilissimo per lui, per il team e per tutto il paddock del motomondiale, unito ancora nel ricordo di Jason, a cinque anni esatti dalla precedente fatalità in pista nel Mondiale, quella che proprio a Barcellona ci aveva strappato Luis Salom.