Ripetersi al Catalunya? In tempi recenti è diventata un’impresa quasi impossibile e l’albo d’oro è lì a dimostrarlo: ci sono stati 5 vincitori diversi nelle ultime 5 gare e, negli ultimi tre anni, hanno vinto tre marche di moto diverse.



I 5 vincitori

Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Fabio Quartararo, quest’ultimo l’unico ad aver vinto in questa stagione, mentre, come si può notare, due della suddetta lista, Dovizioso e Lorenzo, sono fuori dai giochi nel 2021. Ed è proprio Lorenzo l’ultimo ad essersi ripetuto qui in edizioni consecutive, ma parliamo di quasi 10 anni fa: 2012 e 2013. Riguardo alle marche vincenti, nel 2018 Lorenzo vinse su Ducati, nel 2019 Marquez su Honda e l’anno scorso Quartararo su Yamaha, per un 3x3 che non si registrava al Catalunya dal 2007-2009, quando vinsero Stoner su Ducati, Pedrosa su Honda e Rossi su Yamaha.

Record al sicuro

Il ritiro di Lorenzo ha messo al sicuro tutti i record di Valentino Rossi, plurivincitore qui. Vale ha conquistato 7 successi al Catalunya: il primo esattamente 20 anni fa, nel 2001 e l’ultimo nel 2016, ed ha due lunghezze su Jorge, mentre, tra i piloti in attività, l’unico ad aver vinto due volte è Marc Marquez (2014-2019). Il primato di podi di Vale poi, è destinato a rimanere imbattuto per un bel po’. È a quota 14, seguito da Pedrosa a 9, Lorenzo a 7 e Marc Marquez, primo tra i piloti in attività, a 6.

30 volte Catalunya

Traguardo importante per il circuito spagnolo: questa sarà la 30^ gara qui, in una sequenza ininterrotta partita nel 1992. Il Catalunya è all’ottavo posto di tutti i tempi per gare ospitate. Davanti ha quasi esclusivamente tracciati in attività, in cima a tutti Assen, con 71 gare disputate.