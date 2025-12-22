Offerte Sky
MotoGP 2025, gli speciali e la programmazione di Natale su Sky e Now

Christmas Days

Un Natale da passare in compagnia dei motori. Diversi gli speciali che ripercorrono la stagione 2025 dalla MotoGP fino alla Dakar. Tutti gli appuntamenti e come seguirli su Sky e in streaming su NOW

COME VEDERE LA 100 KM DEI CAMPIONI SU SKY

Due ruote protagoniste con gli speciali che ripercorrono l’intensa stagione appena trascorsa del Motomondiale e della Superbike. La trionfante stagione di Marc Marquez sarà al centro dello speciale Mar9uez, con tutti i momenti che hanno portato l’asso spagnolo alla conquista del nono titolo della sua carriera. Dal 22 dicembre su Sky Sport 24, gli appuntamenti memorabili dell’anno sportivo e quelli ancora da vivere: tra questi Road to Dakar, dal 22 dicembre, per entrare nel clima della gara che scatta all’inizio dell’anno. Da non perdere anche Un anno di MotoGP, Moto 2, Moto 3 e Superbike. Tutti su Sky e NOW.

MotoGP, la programmazione di Natale su Sky e NOW

Lunedì 22 dicembre

  • ore 19.30: Un anno di MotoGP 2025 su Sky Sport MotoGP
  • ore 21.15: Road to Dakar - moto & auto su Sky Sport MotoGP
  • ore 21.30: Road to Dakar – camion su Sky Sport MotoGP

Martedì 23 dicembre

  • ore 21.00: Un anno di Moto3 2025 su Sky Sport MotoGP
  • ore 23.00: Un anno di Superbike 2025 su Sky Sport MotoGP

Mercoledì 24 dicembre

  • ore 18.00: Un anno di Moto2 2025 su Sky Sport MotoGP

