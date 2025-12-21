Offerte Sky
100km dei Campioni su Sky Sport: orari e dove vedere la gara al Ranch di Valentino Rossi

la guida

La 100 km dei Campioni, in onda da domenica 21 dicembre LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, dà il via alla rassegna di speciali che vi terranno compagnia in questi giorni di feste sul canale 208. Di seguito la guida completa con gli orari dei primi passaggi: si parte con l'Americana, poi a seguire Grid e, dalle 23, la gara. Ricordiamo che la 100 km sarà disponibile per gli abbonati in qualsiasi momento nella sezione On Demand

MOTOGP 2026: LE DATE DI PRESENTAZIONE DEI TEAM

100 km dei Campioni su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: gli orari di domenica 21 dicembre

  • 100 km dei Campioni - Americana: ore 22
  • 100 km dei Campioni - Grid: ore 22.30
  • 100 km dei Campioni - Gara: ore 23

Tutti al Ranch: 100 km dei Campioni da oggi su Sky

la guida

Festa Ducati, così ha celebrato la stagione

BORGO PANIGALE

Borgo Panigale festeggia i numeri di una stagione incredibile guardando al 2026, anno del...

Dettwiler, niente Sic58: "Non so quando sarò ok"

moto3

Noah Dettwiler ha comunicato la sua intenzione di rinunciare ad un posto nella Sic58 Squadra...

Ufficiale: Lorenzo è il nuovo coach di Vinales

MotoGp

Ufficiale la collaborazione tra il cinque volte campione del mondo e il pilota Ktm: "E' una...

Fernandez miglior tempo nei test. 2° Bezzecchi

MotoGp

Ancora grande Aprilia nei test di Valencia, primo antipasto del 2026: Raul Fernandez miglior...
