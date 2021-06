Alex Rins non correrà questo weekend a Barcellona: è caduto mentre si allenava questa mattina in bicicletta proprio sul circuito di Montmelò, procurandosi la frattura del radio del braccio destro. Domani mattina verrà operato

Brutte notizie per il team Suzuki: Alex Rins è costretto a saltare il GP in programma questa settimana al Montmeló. Il pilota spagnolo ha avuto un incidente questa mattina mentre si stava allenando in bicicletta proprio sul tracciato spagnolo. Cadendo Alex si è procurato la frattura del radio del braccio destro, come evidenziato dai primi esami svolti all'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona: domani mattina verrà operato, ufficiale la sua assenza al GP di Catalunya.