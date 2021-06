Per la prima volta la Yamaha porta in gara un parafango omologato ieri (se ne posso omologare due al massimo nell'intera stagione). Intercettato nel corso delle Libere 2 da Sandro Donato Grosso, il Team director Massimo Meregalli ha spiegato che l'obiettivo è migliorare il raffreddamento del motore, oltre a svolgere una funzione aerodinamica. Domenica il GP di Catalunya: appuntamento alle 13 live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

