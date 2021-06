Reduce da tre cadute consecutive (mai successo prima, in 211 GP), Marc Marquez è atteso ora da due esami delicati. Il primo è la visita di controllo per valutare le condizioni della spalla destra. Il secondo è il GP di Germania: al Sachsenring, su un circuito dove è sempre partito dalla pole e ha sempre vinto, l'occasione perfetta per capire quanto sia ancora lontano da sé stesso

Un'altra gara senza vittorie, un altro weekend di sofferenza: è il pesante bilancio per la Honda e per Marc Marquez a Barcellona. Con il suo fenomeno assente o a mezzo servizio, il team giapponese non vince da 21 gare e non sale sul podio da 11. Ma il superman di Cervera anche quando indossa la tuta non ha più i superpoteri, costretto ad agganciarsi agli altri piloti per fare il tempo. Pare vendicarsi il tempo, per essere stato bruciato al rientro dopo la prima operazione, e adesso Marquez lo deve rincorrere.

Terza caduta di fila

Al Catalunya è caduto per la terza volta consecutiva in gara, non gli era mai successo in 211 Gran Premi corsi prima. La testa c'è, il braccio ancora no, per sua stessa ammissione, e la terapia antibiotica è ancora in corso. Marquez è atteso da due importanti esami: uno medico di controllo nei prossimi gironi, e uno la settimana prossima sulla pista che lo vede dominatore assoluto da 10 anni, nel GP di Germania.

Al Sachsenring 7 vittorie

Al Sachsering è sempre partito dalla pole e ha sempre vinto: nel 2010 in 125, 2 volte in Moto2, 7 in MotoGP. I circuiti che girano a sinistra sono i preferiti di Marquez, e a maggior ragione con il braccio destro malandato questa sarà la sua vera occasione per capire quanto sia ancora lontano da sé stesso.