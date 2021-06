Quello tedesco potrebbe essere definito un GP senza pronostico: il GP del Sachsenring in Moto2 per ora ha visto 9 vincitori diversi in 10 edizioni, l’unico a ripetersi è stato Marc Marquez, nel 2011 e 2012 (ha poi proseguito la sua opera in MotoGP)

Il GP del Sachsenring torna dopo un anno di assenza e, visto il ricambio che contraddistingue le classi più piccole del Motomondiale, avremo il decimo vincitore diverso in undici gare disputate qui. Gli ultimi quattro ad aver vinto qui infatti sono tutti impegnati in MotoGP: Zarco (vincitore nel 2016), Morbidelli (2017), Brad Binder (2018) e Alex Marquez (2019). Il GP del Sachsenring in Moto2 per ora ha visto 9 vincitori diversi in 10 edizioni: l’unico a ripetersi è stato Marc Marquez, nel 2011 e 2012 (ha poi proseguito la sua opera in MotoGP). L’alternanza, oltre ai piloti, si estende anche alle nazioni: gli ultimi 6 vincitori qui provengono da sei nazioni diverse: Svizzera (Aegerter, 2014); Belgio (Simeon, 2015), Francia, Italia, Sudafrica e Spagna. L’unica nazione ad aver vinto più di un GP di Moto2 al Sachsenring è la Spagna, con 5 successi. Gli spagnoli, oltre alle vittorie succitate, conquistarono anche la prima gara corsa qui nel 2010 con Toni Elias. Attenzione alla prima fila in Moto2: 9 vittorie su 10 qui sono giunte dalle prime tre posizioni (5 dalla pole), ed il solo a trionfare senza partire dalla prima fila qui è stato Brad Binder, 10° in griglia nel 2018.