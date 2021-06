La MotoGP ritrova il Sachsenring, circuito estromesso nel 2020 a causa del Covid. Il GP di Germania è tutto in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, su TV8 e in streaming su NOW. Ecco gli orari delle gare di domenica 20 giugno: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, MotoGP alle 14. Nessuna sovrapposizione con la gara di Formula 1 in Francia, che scatterà alle 15 (live su Sky Sport F1) F1 IN FRANCIA, LA GUIDA TV Condividi:

GP Germania, il programma su Sky Giovedì 17 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass Ore 17: conferenza stampa Ore 18: “Lambo Games” Ore 18.15: Racebook Ore 18.30: “Bagnaia, Red Passion” Venerdì 18 giugno Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP Ore 10.50: prove libere 1 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 13: Paddock Live Ore 13.10: prove libere 2 Moto3 Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP Ore 15.05: prove libere 2 Moto2 Ore 16.05: Paddock Live Ore 18: Paddock Live Show Ore 18.30: Talent Time Sabato 19 giugno Ore 8.55: prove libere 3 Moto3 Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP Ore 10.50: prove libere 3 Moto2 Ore 11.50: Paddock Live Ore 12.15: Paddock Live Ore 12.30: qualifiche Moto3 Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP Ore 14.10: qualifiche MotoGP Ore 15.10: qualifiche Moto2 Ore 16.05: Paddock Live Ore 17.30: conferenza stampa piloti Ore 18: Paddock Live Show Ore 18.30: Talent Time Domenica 20 giugno Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP Ore 10.30: Paddock Live Ore 11: gara Moto3 Ore 12: Paddock Live Ore 12.20: gara Moto2 Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP Ore 15: Zona Rossa Ore 15.45: Paddock Live Ore 18: Race Anatomy MotoGP

Due speciali su Sky: "Lambo Games" e "Bagnaia, Red Passion" Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8. In occasione del GP Germania, ottava tappa del Motomondiale, Sky ha realizzato uno speciale dal titolo “Lambo Games” che andrà in onda giovedì 17 giugno alle 18 su Sky Sport MotoGP: Antonio Boselli e Sandro Donato Grosso accompagnano Johann Zarco e Michele Pirro nel viaggio verso il Mugello a bordo di due Lamborghini. Un’occasione per conoscere meglio i due piloti Ducati, parlando con loro della stagione in corso e cercando di conoscere meglio alcuni aspetti del loro privato e della esperienza in pista. A seguire, alle 18.30, “Bagnaia, Red Passion”: un bilancio dei primi mesi nel team Ducati ufficiale insieme Francesco Bagnaia, delle sue aspettative per la seconda parte della stagione, della sua convivenza con il compagno di team Jack Miller e di molti altri aspetti della sua vita privata.

La MotoGP ritrova il GP Germania La MotoGP torna al Sachsenring, circuito nel Land della Sassonia, estromesso lo scorso anno dal calendario a causa del Covid. Nel fine settimana si corre l'ottavo appuntamento del Motomondiale 2021 e Fabio Quartararo (Yamaha), leader della classifica, arriva in Germania con 115 punti, seguito da un terzetto di piloti Ducati: Johann Zarco (101), Jack Miller (90) e Pecco Bagnaia (88). Lunedì 7 giugno la classe regina ha sostenuto una giornata di test a Barcellona che ha evidenziato l'ottima forma delle Yamaha ufficiali, testimoniata dal miglior tempo di Maverick Vinales, seguito proprio da Quartararo. "Non è il mio tracciato preferito" ammette il francese, che nell'unico precedente con la MotoGP fu costretto a fermarsi per un ritiro.

Le caratteristiche del Sachsenring Con la sua configurazione tortuosa (10 curve a sinistra, tre a destra, per 3,7 km di lunghezza) il Sachsenring è la pista più corta del campionato. In passato è stata terreno di caccia per il team Repsol Honda, che ha trionfato ogni anno dal 2010. Marc Marquez ha dominato in tutte e sette le partenze nei GP della classe regina in sella alla Honda. Nei test lo spagnolo ha ottenuto l'undicesimo tempo, ma soprattutto ha messo insieme 87 giri, numero record dal suo ritorno dopo l'infortunio. Domenica non pensa alla vittoria. Piuttosto si augura di "essere più competitivo dal punto di vista fisico". E magari interrompere la serie di cadute accumulate nelle ultime gare, tre di fila tra Le Mans, Mugello e Montmeló.