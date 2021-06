Il ritorno di McPhee. Il britannico della Honda ha aperto col miglior tempo il torrido week end del Sachsenring. Risultato messo nel cassetto al mattino, con temperature appena più fresche. Al pomeriggio con l’asfalto salito a 52 gradi è stato invece Pedro Acosta a mettersi davanti a tutti, ma nella classifica combinata il leader del mondiale è finito terzo alle spalle di Suzuki, il pilota che ha convinto più di tutti in questa prima giornata di libere. Il giapponese è tornato sui suoi livelli, veloce sul giro e costante sul passo. Anche Fenati ha impressionato, nell’arco di un venerdì che ha visto il marchigiano macinare giri con un buon ritmo al pomeriggio per chiudere infine col settimo posto complessivo, secondo degli italiani, dietro a un promettente Stefano Nepa. Subito alle loro spalle Dennis Foggia, peccato invece per Andrea Migno partito col piede giusto al mattino ma fermato al pomeriggio da un problema tecnico. Furori dalla top ten, per ora, ma dentro i quattordici che si giocano l’accesso diretto in Q2 sabato, anche Nicolò Antonelli, dodicesimo. Sul limite, al momento, Jaume Masia, quattordicesimo, in ritardo anche Sergio Garcia, il vincitore di Barcellona, secondo nel mondiale ma diciassettesimo nella combinata al termine del secondo turno di prove. Riccardo Rossi ha chiuso col ventunesimo posto.