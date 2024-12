"Vogliamo bene a Martin, ci siamo lasciati benissimo e chissà cosa succederà tra 2 anni. Un suo ritorno in Ducati? Perché no, è un pilota forte e noi cerchiamo piloti forti". Lo ha detto Claudio Domenicali, ad di Ducati Corse, a Sky in occasione della festa di Borgo Panigale. Poi sulla coppia Bagnaia-Marquez: "Sono due mega campioni, ci sarà una difficoltà naturale a gestire una squadra così complessa. Sono come gli aerei supersonici, difficili da guidare ma con velocità inarrivabili. Il potenziale è pazzesco"