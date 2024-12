"Bagnaia-Marquez? Chi vuole vincere deve togliersi ogni scusa, ora non ne abbiamo più con questi due campioni in squadra". Così il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna, intervistato da Sky Sport in occasione della festa di Borgo Panigale a Bologna. Poi su Pecco: "Ha tutte le caratteristiche per riprendersi il numero 1 e tornare a essere campione del mondo"

