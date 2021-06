Paolo Ciabatti: "Il contratto di Bastianini prevedeva un'opzione per il 2022 e l’abbiamo fatta valere". Carlo Pernat, manager di Enea, precisa: "Mancano ancora alcuni dettagli, non sono cose determinanti, formalmente si tratta di pochissime cose, Ciabatti sta lavorando per sistemare tutto". Dichiarazioni rilasciate sotto la 'marcatura' attenta del direttore sportivo Ducati. "Paolo è uno stopper esagerato, è un giocatore da Nazionale, è il Chiellini del Motomondiale", scherza Pernat

