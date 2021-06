Storica Aprilia, torna in prima fila dopo 21 anni

Aleix Espargaró è 3° in griglia nella gara del Sachsenring: l'Aprilia si piazza in prima fila per la prima volta in top class da Phillip Island 2000, quando Jeremy McWilliams conquistò la pole nella classe 500. Il commento di Espargaró: "Stiamo crescendo, stiamo migliorando costantemente: è vero che è solo sabato, ma arrivare al parco chiuso e vedere tutta la mia squadra felice, con un sorriso enorme sul volto, mi ha reso davvero contento"

Aleix Espargaró si presenta alle interviste post qualifiche del GP Germania con un grande sorriso sul volto. L’Aprilia ha fin qui condotto un campionato in costante crescita, dai test pre-stagionali fino alle qualifiche del Sachsenring, chiuse al 3° posto con Aleix Espargaró. È il giusto riconoscimento per un lavoro portato avanti con impegno da Massimo Rivola e da tutta la casa di Noale, come sottolinea lo stesso pilota spagnolo: "È vero che è solo sabato, ma arrivare al parco chiuso e vedere tutta la mia squadra felice, con un sorriso enorme sul volto, mi ha reso davvero contento: stiamo crescendo, stiamo migliorando". Davanti ad Aleix Espargaró ci saranno la Ducati del poleman Zarco e la Yamaha di Quartararo, ma Aleix Espargaró preferisce non fare troppi calcoli in vista della gara: "La gara è un’incognita: Zarco ha fatto la pole ma non ha un gran passo, la Yamaha sta soffrendo, sarà sicuramente importante fare una buona partenza e in questo senso la terza posizione aiuta, poi vedremo. La nostra moto è molto stabile, ci manca un po' di potenza, ma in questa pista non si usa quasi mai il motore. L’Aprilia nell’ultima parte della pista è molto stabile, ma anche sugli altri circuiti siamo stati vicini alla pole. Sulla frenata abbiamo una delle migliori moto in MotoGP".