Quartararo è il migliore nelle Libere 3 del Sachsenring con 1:20.348. Alle sue spalle ci sono due Ducati: 2° Miller, 3° Zarco. Il miglior italiano è Bagnaia (8°), in netto miglioramento rispetto al venerdì. Gli altri piloti italiani saranno costretti a passare dal Q1: 12° Morbidelli, 15° Petrucci, 16° Rossi, 17° Marini, 20° Savadori, 21° Bastianini. Si torna in pista alle 13:30 con l'ultima sessione di prove, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208). Qualifiche alle 14:10

Davide Tardozzi lo aveva detto: "I tempi per la griglia si fanno sabato, mentre i punti si fanno domenica". Il team manager Ducati aveva da subito dichiarato di non essere preoccupato dai risultati di certo non esaltanti dei suoi piloti nelle Libere del venerdì. La situazione, in effetti, è cambiata nella terza sessione di prove, che ha aperto il sabato del Sachsenring. È vero, il più veloce nelle FP3 è stato Fabio Quartararo in 1:20.348. Il leader del Mondiale è il favorito per la pole in Germania, ma alle sue spalle ci sono due Ducati: 2° Miller a +0.056 e 3° Zarco a +0.085. Due ducatisti a meno di un decimo da Quartararo. Vedremo chi avrà la meglio nelle qualifiche, che scattano alle 14:10 (diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208).