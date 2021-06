MotoGP, Aprilia al debutto in 1^ fila: la griglia

Griglia con tante sorprese, al Sachsenring, a cominciare dal 3° posto al via di Aleix Espargarò: Aprilia mai in prima fila in MotoGP fino ad oggi. Per la prima volta dal 2010 Honda fallisce la pole. Vinales, 21° al via, è al peggior risultato in qualifica in MotoGP (113 qualifiche). Una sola Yamaha in Q2, quella di Quartararo, che chiude 2°: non succedeva da Aragon 2018. Zarco festeggia la prima 1^ pole da Brno 2020

GUIDA TV