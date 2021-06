Percorsi 78 giri in questo nuovo appuntamento con Aprilia. Dovi è stato subito veloce, riportando ai box una grande quantità di informazioni utili. Al mattino il lavoro si è concentrato prima sull’ergonomia, poi su setting ed elettronica. Il pomeriggio è stato impostato in ottica 2022, sullo sviluppo della moto dal punto di vista tecnico. La MotoGP corre in Olanda: diretta Sky Sport MotoGP (canale 208)

Continua il feeling positivo tra Andrea Dovizioso e Aprilia: la prima giornata di test a Misano è stata molto produttiva. Dovi ha fatto 78 giri, ed è stato subito veloce, riportando ai box una grande quantità di informazioni utili. Al mattino il lavoro si è concentrato prima sull’ergonomia, poi su setting ed elettronica. Il pomeriggio è stato impostato in ottica 2022, sullo sviluppo della moto dal punto di vista tecnico. L’obiettivo di Aprilia è provare il più possibile soluzioni da sfruttare sul finale di questa stagione e l’anno prossimo, e la meticolosità di Dovi , e la sua capacità di dare i feedback della moto si sposano perfettamente alla causa. Domani il programma prevede lo sviluppo della parte aerodinamica. Più a lungo termine sono già fissati altri test con Dovizioso, prossima tappa Aragon. E poi si vedrà, Dovi non ha ancora deciso se tornare a correre o continuare con il ruolo di tester di lusso. Ma i feedback positivi di questa collaborazione, uniti ai risultati in crescendo di Aprilia – tornata in prima fila dopo 20 anni nell’ultimo GP al Sachsering – lasciano aperta ogni possbilità