La MotoGP impegnata nella quarta e ultima sessione di prove libere ad Assen. A seguire le qualifiche, in programma alle 14:10. Passi avanti di Rossi, migliore italiano delle Libere 3, che ha conquistato l'accesso diretto al Q2. La gara del GP Olanda scatta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208). Non solo MotoGP: il 27 giugno c'è anche la F1, con il GP Stiria in diretta alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207)

OLANDA, GUIDA TV SU SKY