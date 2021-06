Dopo il grande spavento arrivano le prime immagini di un Marquez sorridente dal suo motorhome : intercettato dalle telecamere, ecco l'otto volte campione del mondo preparare il caffè al termine delle prove libere. High side da brividi per Marc, catapultato dalla sua Honda: visitato dal dott. Charte , lo spagnolo ha solo un po' di indolenzimento, in particolare a spalle, schiena, braccio destro all'altezza del gomito, ma è tutto ok.

"Caduta strana, non ho capito subito cosa fosse successo"

Intervistato da Sky, Marquez ha spiegato le sue prime impressioni sulla caduta: "Era tutto sotto controllo, non stavo guidando oltre il limite. Al rientro al box ho guardato i dati e abbiamo fatto chiarezza. E' stata una caduta molto simile a quella di Jerez, dobbiamo capire perché le Honda facciano così tanti high side, alle altre Case non succede. Dobbiamo lavorare meglio con l'elettronica, non può passare dal funzionare al non funzionare da un giro all'altro. E dobbiamo fare un passo avanti già quest'anno, non l'anno prossimo. Le mie condizioni? Quando ero sulla ghiaia in un primo momento non ero sicuro fosse tutto ok, i piedi e le ginocchia mi facevano male, poi ho capito di stare bene, sono stato molto fortunato".