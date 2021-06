Piove sulla seconda sessione della Moto2 e con l’asfalto viscido vengono fuori gli specialisti che disegnano una classifica diversa rispetto al turno asciutto del mattino. Al pomeriggio capita quindi di vedere letteralmente remare Remy Gardner (18°), attuale leader del campionato, e il suo avversario diretto, il compagno di squadra Raul Fernandez (23°). Davanti c’è la sorpresa Garzo davanti ad Augusto Fernandez, Bulega, Canet, Roberts, Lowes e Dixon. Ma nella classifica combinata spiccano ovviamente i tempi del turno asciutto del mattutino. E qui i valori erano più o meno i soliti, con l’eccezione di Augusto Fernandez secondo dietro Garzo, ma subito alle sue spalle c’erano i dominatori del mondiale, Fernandez e Gardner. Da qui in poi tutto dipenderà dalle condizioni di qualifiche e gara, perché l’esito del week end è appeso alle bizze del tempo che in Olanda è sempre piuttosto ballerino. In ogni caso alcuni piloti sembrano in grado di districarsi bene in ogni situazione. Oltre ad Augusto Fernandez, anche Marco Bezzecchi, efficace in entrambe i turni. Settimo in Fp1, dopo aver trovato subito le misure del tacciato olandese, il romagnolo si è mosso bene anche in Fp2, chiuso con il nono tempo.