Pericolosa carambola nel finale delle prove libere 3 della Moto3 ad Assen. A combinarla grossa è stato Pedro Acosta , che, pur avendo preso al bandiera a scacchi, ha fatto l’ultimo giro interamente in mezzo a un gruppo di piloti, con il rischio di far cadere qualcuno e soprattutto interferendo con chi stava ancora provando a fare il tempo . All’ultima curva purtroppo il leader del Mondiale Moto3 è scivolato, trascinando a terra anche Riccardo Rossi , Stefano Nepa e Ryusei Yamanaka . Comportamento difficile da spiegare da parte di Acosta: tutti i piloti (a eccezione di Nepa) avevano già preso la bandiera a scacchi , quindi non c’era alcun motivo per spingere sul gas. Adesso si attende di capire quale sarà la decisione della direzione gara in merito a questa maxi caduta, possibile sanzione per Acosta. Quello che è certo è che Nepa, Rossi e Acosta non hanno partecipato alle qualifiche dopo la caduta.

Zasa: "Nepa e Rossi hanno dolore alla schiena"

Dopo la caduta Acosta è stato trasportato all’ospedale di Assen per ulteriori accertamenti, al termine dei quali gli è stato diagnosticato un trauma toracico. Il giovane rookie ha saltato le qualifiche, ma potrebbe essere dichiarato idoneo per la gara dopo il controllo medico previsto per domenica mattina e potrebbe prendere il via dalla 18^ casella. Michele Zasa, medico della Clinica Mobile, fa il punto sulle condizioni dei piloti coinvolti nell'incidente: "Acosta è arrivato al centro medico sollecitato dalla Direzione Gara per la dinamica della caduta, ma stava bene, nonostante un trauma toracico importante per il quale ha saltato le qualifiche. Siamo in attesa dei risultati delle TAC di Nepa e Rossi, lamentavano dolore alla schiena, ma muovevano tutti gli altri, a livello neurologico stanno bene, ma vogliamo chiarire alcune cose, quindi abbiamo deciso di proseguire con una TAC per entrambi. Se dovessero stare bene, potrebbero partecipare alla gara". I primi esami di Nepa e Rossi in ospedale sono andati bene, adesso si attende soltanto l'ok definitivo dei medici per essere dichiarati FIT.