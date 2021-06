Moto2: successo di Raul Fernandez, 5° Bezzecchi

Bezzecchi, che rimonta! Out Di Giannantonio

Il derby in famiglia lascia come al solito le briciole agli altri. Tra quelli pronti a raccogliere c’è Marco Bezzecchi che ha raddrizzato in gara un week end condizionato in qualifica dalle bandiere gialle che gli hanno fatto cancellare il giro migliore, obbligandolo a rimontare dalla diciassettesima casella in griglia. Un sorpasso alla volta, inesorabile con un passo da podio, il romagnolo ha recuperato 12 posizioni. L’ultima ai danni di uno sfortunato Di Giannantonio partito anche lui da lontano (quindicesimo per gli stessi problemi di Bezzecchi in qualifica) per una rimonta che l’ha infine portato in quinta posizione. Caduto Canet, partito benissimo ma risucchiato in fretta dagli inseguitori, scivolato anche Joe Roberts quasi subito. L’americano archivia un’altra prestazione sotto tono. Penalizzazioni in corsa e cadute hanno rimescolato la classifica: al primo giro sono finiti a terra Dalla Porta e Arbolino che avevano dominato la Moto 3 di Assen due anni fa. Peccato perché poteva essere una giornata complessivamente positiva per i colori italiani, come ha dimostrato anche l’ottavo posto di Celestino Vietti, seconda miglior prestazione per il piemontese, in una stagione fin qui un po’ complicata.