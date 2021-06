Bagnaia in prima fila: gara della MotoGP alle 14

Giro da record per Vinales, che partirà dalla pole ad Assen davanti a Quartararo e alla Ducati di Bagnaia. Buon piazzamento per l'Aprilia di Aleix Espargaró (9°) e per Valentino Rossi, che scatterà 12°, mentre Marc Marquez - caduto sabato - sarà chiamato alla rimonta: 20° in griglia. Il GP Olanda è in programma alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (canale 208)

Maverick Vinales ha conquistato una super pole (24^ in carriera) e partirà davanti a tutti in MotoGP nel Gran Premio d'Olanda : il pilota della Yamaha ha piazzato un giro da record (in 1:31"814) sulla pista di Assen , primato che apparteneva dal 2019 al suo compagno di squadra e leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo , secondo in griglia con appena 71 millesimi di ritardo dallo spagnolo.

Marquez: mai così male. Valentino Rossi 12°



Qualifiche da dimenticare per Marc Marquez: il catalano - vincitore del GP in Germania - partirà solo dalla 20^casella. Caduto venerdì, si è ripetuto nella Q1, rimasto fuori dalla lotta per la pole: eguaglia il suo peggior risultato in carriera (20° anche Brno in 125 nel 2009). Quarta fila per Valentino Rossi, recordman di Assen con 10 vittorie in carriera: il campione della Petronas è entrato direttamente nella Q2 e scatterà 12°.