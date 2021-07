Il 5 volte campione del mondo ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Con Marquez out il campionato è stato strano. Quartararo è maturato ed è il favorito per la vittoria in MotoGp". Sull'addio di Vinales alla Yamaha: "Non mi aspettavo la rottura, ma avere un compagno come Quartararo che va meglio non è semplice. Dopo 5 anni senza vincere il Mondiale, sta cercando un’altra strada". Chiusura sul futuro di Rossi: "Se dovessi scommettere, direi che questa sarà la sua ultima stagione. Ma magari Valentino ci sorprende..."