Honda, Marc Marquez è sempre da 10

La Honda merita un capitolo a parte in questa prima metà di stagione 2021. Innanzitutto perché è tornato Marc Marquez e difatti una moto dell’HRC è tornata a vincere guarda un po’ proprio al Sachsenring e ha ridato un po’ di vita ad una squadra che senza il suo fenomeno quest’anno è stata un mezzo disastro. Lo dimostra il fatto che pur avendo MM93 saltato le prime 2 gare in Qatar ed essendo caduto ben 3 volte è il migliore delle Honda in classifica mondiale proprio davanti a Nakagami e Pol Espargaro a pari punti. Il fratellino Alex è invece quindicesimo a pari punti dell’esordiente Bastianini.

Insomma è evidente che la Honda non è riuscita a migliorare la moto, altrimenti i piloti di Cecchinello che lo scorso campionato avevano ottenuto dei podi avrebbero fatto meglio. Le colpe secondo me sono molto del management: da tempo hanno mandato via Pedrosa che ha aiutato a costruire una KTM quantomeno competitiva. Poi si sono fatti scappare Crutchlow che ha grande esperienza ed è nettamente più veloce di Bradl. Insomma una serie di scelte errate che un Marquez non ancora al top non poteva rimediare. Chissà, magari nella seconda metà di stagione, con l’8 volte campione del mondo più in forma fisicamente e con una moto un po’ migliorata potranno arrivare migliori risultati, magari anche qualche vittoria di Marc, visto che non sembra che Pol sia già a livello di vincere così come Alex. Forse potrebbe ritornare fuori Nakagami, ma pure lui sembra molto in crisi.