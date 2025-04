Moto2, pole di Gonzalez. Vietti 12°, Arbolino 24°

C’ha pensato Manuel Gonzalez a mettere un punto di domanda sulla gara di domenica. La sua pole position numero 5 in Moto 2, la quarta stagionale, lo mette in corsa non solo per il podio, ma anche per un colpo alla classifica, al momento comandata da Aron Canet. Il pilota della Fantic, domenica scatterà dalla terza fila e dovrà puntare su una bella rimonta per non lasciare scappare il connazionale della Liqui Moly (che in classifica generale lo insegue staccato di 10 punti). Discorso che sarebbe opportuno allargare a Dixon, fin qui meno efficace del solito. Anche l’inglese scatterà dalla terza fila, due posizioni staccato da Canet, al quale contende il vertice del mondiale, staccato di 12 punti, alle spalle di Gonzalez. I protagonisti sono questi tre, in attesa di Ramirez, rimasto fuori dalla Q2, e Holgado rimasto confinato in quarta fila con l’11° tempo, davanti a Celestino Vietti, il migliore degli italiani. Tony Arbolino è atteso a una difficile rimonta dalla ventiquattresima posizione; il lavoro sulla sua moto per provare a raddrizzare una prestazione fin qui troppo distante dagli standard che ci s’attende dal pilota milanese, potrebbe dare un responso positivo proprio in gara. Da sottolineare la qualifica positiva di Dani Alonso, ottavo e costante sul ritmo.