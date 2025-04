Ha tutti i numeri al posto giusto. José Antonio Rueda è una spanna sopra tutti, sulla velocità pura e sul ritmo. La pista di Jerez sta ribadendo quanto visto fino a questo punto della stagione. Il pilota della Ktm Ajo, deciisamente in forma, ha firmato la sua seconda pole in Moto 3, a 5 millesimi del record del circuito. Se replica quanto visto in Texas, due gare fa, potrebbe anche partire e scappare via. Joel Kelso, che a tre minuti dalla fine è stato davanti in classifica per qualche momento, alla fine s’è preso quasi tre decimi da Rueda; a Munoz, terzo, Josè ne ha rifilati quattro. I suoi avversari sono preoccupati, anche se a Jerez non è così facile scappare via; la loro speranza è restare attaccati coi denti alla moto dello spagnolo. Tra questi c’è anche Piqueras, leader attuale del campionato (per un solo punto) che partirà dalla seconda fila con il quarto tempo. Ma il pilota di MT Helmets fin qui non ha dimostrato altrettanta efficacia in pista. Vedere un italiano in lotta per il podio non sarà facile domenica; il primo sullo schieramento è Guido Pini (12°) fin qui anche il più costante. Luca Lunetta, dopo aver superato la Q1 (nonostante una scivolata) ha chiuso la qualifica in tredicesima posizione, in quinta fila; Dennis Foggia segue tre posizioni più indietro. Gli altri sono rimasti fuori dalla Q2. Stefano Nepa, Riccardo Rossi e Nicola Carraro scatteranno rispettivamente dalla settima, ottava e nona fila.