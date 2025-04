Il francese commenta a Sky Sport la sua Sprint Race a Jerez, condotta in testa per un giro prima della caduta dopo l'attacco subito da Marc Marquez: "Ero molto al limite, ma penso che avrei potuto chiudere sul podio". Sulla gara di domenica: "La vedo un po' più complicata rispetto alla Sprint, ma faremo di tutto per fare un bel GP"

