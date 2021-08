Finalmente Bezzecchi, rompe il digiuno con la prima vittoria stagionale. Sembrava un incubo dopo quattro podi, quel primo gradino irraggiungibile, con i due della KTM monopolizzatori di una sfida ristretta a loro in testa al mondiale. Ma qualcosa non ha funzionato nelle pista di casa per i piloti del Team Ajo. Raul Fernandez ha pagato un errore iniziale perdendo posizioni e chiudendo infine settimo. Peggio di lui Remy Gardner che ha condotto in testa sfruttando un dritto iniziale di Bezzecchi, partito davanti e ritrovatosi al quarto giro a inseguire l’australiano e Canet. Bezzecchi ha ricucito con pazienza, vincendo un bel duello con lo spagnolo, un vero osso duro. Al 15° giro Marco ha dovuto attaccarsi con ai freni per mettersi dietro il pilota di Boscoscuro in una super staccata alla curva uno. Quattro giri dopo il romagnolo superava Gardner, ma un’altra sbavatura l’ha ricacciato indietro, per poche curve. Bezzecchi ha reagito subito ripassando l’australiano che ha subito l’affondo del romagnolo andando lungo al giro successivo, facendosi così passare da Ogura, Canet e Augusto Fernandez. Il giapponese per eccesso di track limits (la terza volta che un pilota mette le ruote fuori pista subisce un long lap penalty) perde la possibilità di giocarsi il secondo posto finito nelle mani del bravo Canet.