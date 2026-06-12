Superbike a Misano: Bulega il più veloce nelle prove libere, poi Lecuona e Montellasuperbike
Nicolò Bulega comanda il venerdì di Misano chiudendo in testa sia le FP1 che le FP2. Alle spalle del leader del mondiale c'è il suo compagno di squadra Lecuona, poi Montella e Sam Lowes a chiudere un "poker" Ducati. In top 10 anche Bassani, Surra e Baldassarri
Le prove libere del venerdì hanno aperto il weekend di Misano, settimo appuntamento della stagione Superbike. Nicolò Bulega ha chiuso al comando entrambe le sessioni: dopo aver firmato il miglior tempo nelle FP1 del mattino, con 59 millesimi di vantaggio su Lecuona, si è confermato il più veloce anche nel pomeriggio, aumentando il distacco sul compagno di squadra fino a 166 millesimi. Lo spagnolo, reduce dal weekend di MotoGP in sostituzione dell'infortunato Alex Marquez, ha chiuso secondo entrambe le sessioni ed è stato protagonista di una scivolata senza conseguenze a dodici minuti dal termine delle FP2.
Poker Ducati: 3° Montella, 4° Sam Lowes
Terzo tempo, a mezzo secondo dal leader, per Yari Montella. Alle spalle del pilota italiano c'è Sam Lowes, che completa un "poker" Ducati. Quinto Axel Bassani su Bimota, seguito dalla Panigale di Alberto Surra. Completano la top 10, a partire dalla 7^ posizione, Alex Lowes, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie e Xavi Vierge, miglior pilota Yamaha in classifica.
Dodicesimo tempo per Alvaro Bautista, seguito da Remy Gardner e dalla coppia di italiani Stefano Manzi e Andrea Locatelli. Sedicesimo Miguel Oliveira su Yamaha (17° nella classifica combinata FP1 e FP2), 19° Somkiat Chantra su Honda e 22° Mattia Rato.