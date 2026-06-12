Nicolò Bulega comanda il venerdì di Misano chiudendo in testa sia le FP1 che le FP2. Alle spalle del leader del mondiale c'è il suo compagno di squadra Lecuona, poi Montella e Sam Lowes a chiudere un "poker" Ducati. In top 10 anche Bassani, Surra e Baldassarri

Le prove libere del venerdì hanno aperto il weekend di Misano, settimo appuntamento della stagione Superbike. Nicolò Bulega ha chiuso al comando entrambe le sessioni: dopo aver firmato il miglior tempo nelle FP1 del mattino, con 59 millesimi di vantaggio su Lecuona, si è confermato il più veloce anche nel pomeriggio, aumentando il distacco sul compagno di squadra fino a 166 millesimi. Lo spagnolo, reduce dal weekend di MotoGP in sostituzione dell'infortunato Alex Marquez, ha chiuso secondo entrambe le sessioni ed è stato protagonista di una scivolata senza conseguenze a dodici minuti dal termine delle FP2.