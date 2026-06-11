Il leader del mondiale Superbike ha parlato nel giovedì di Misano: "Finalmente arriva la gara di casa, arrivo qui con tanta motivazione. Abbiamo ottenuto risultati importanti ma il campionato è ancora molto lungo". Sul futuro in MotoGP: "Al momento non posso dire molto. Sento di avere il supporto Ducati e questo è importante. Abbiamo delle novità, ma non posso dirvele". Tutto il round Misano è LIVE su Sky Sport MotoGP SUPERBIKE A MISANO: TUTTI GLI ORARI

Nicolò Bulega punta ad allungare la striscia di vittorie consecutive nella sua gara di casa, con il round Misano di Superbike che sta per iniziare. "Finalmente arriva la gara di casa, sono davvero felice di essere qui - ha dichiarato il leader del Mondiale -. Arrivo a Misano con tanta motivazione dopo i buoni risultati ottenuti nelle ultime gare. Sto affrontando questo weekend come tutti gli altri, non ha senso mettermi ulteriore pressione addosso e devo guidare come faccio normalmente. Sono sicuro che un buon risultato avrebbe un sapore ancora più speciale. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma continuo a dire che il campionato è ancora molto lungo. Chiaro che vincere qui a Misano sarebbe fantastico". Leggi anche Superbike a Misano: il weekend LIVE su Sky

"Felice che Lecuona sia andato forte in MotoGP" Poi Bulega parla del suo compagno di squadra Lecuona, che la settimana scorsa ha sostituito l'infortunato Alex Marquez in MotoGP nel weekend del Balaton Park portando a casa un ottimo 7° posto: "Sono molto contento che Iker sia andato forte. Per me è un bene, così come per la Superbike, perché dimostra che un pilota competitivo nel nostro campionato può esserlo anche in MotoGP. È vero che in gara ci sono state diverse cadute che hanno influito sul risultato finale, ma è altrettanto vero che lui è stato veloce per tutto il weekend. A fine gara è riuscito a staccare piloti molto più esperti di lui".