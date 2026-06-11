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Bulega: "MotoGP? Ducati crede in me, sento il supporto. Sul futuro non posso dire nulla"

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Il leader del mondiale Superbike ha parlato nel giovedì di Misano: "Finalmente arriva la gara di casa, arrivo qui con tanta motivazione. Abbiamo ottenuto risultati importanti ma il campionato è ancora molto lungo". Sul futuro in MotoGP: "Al momento non posso dire molto. Sento di avere il supporto Ducati e questo è importante. Abbiamo delle novità, ma non posso dirvele". Tutto il round Misano è LIVE su Sky Sport MotoGP

SUPERBIKE A MISANO: TUTTI GLI ORARI

Nicolò Bulega punta ad allungare la striscia di vittorie consecutive nella sua gara di casa, con il round Misano di Superbike che sta per iniziare. "Finalmente arriva la gara di casa, sono davvero felice di essere qui - ha dichiarato il leader del Mondiale -. Arrivo a Misano con tanta motivazione dopo i buoni risultati ottenuti nelle ultime gare. Sto affrontando questo weekend come tutti gli altri, non ha senso mettermi ulteriore pressione addosso e devo guidare come faccio normalmente. Sono sicuro che un buon risultato avrebbe un sapore ancora più speciale. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ma continuo a dire che il campionato è ancora molto lungo. Chiaro che vincere qui a Misano sarebbe fantastico".

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"Felice che Lecuona sia andato forte in MotoGP"

Poi Bulega parla del suo compagno di squadra Lecuona, che la settimana scorsa ha sostituito l'infortunato Alex Marquez in MotoGP nel weekend del Balaton Park portando a casa un ottimo 7° posto: "Sono molto contento che Iker sia andato forte. Per me è un bene, così come per la Superbike, perché dimostra che un pilota competitivo nel nostro campionato può esserlo anche in MotoGP. È vero che in gara ci sono state diverse cadute che hanno influito sul risultato finale, ma è altrettanto vero che lui è stato veloce per tutto il weekend. A fine gara è riuscito a staccare piloti molto più esperti di lui".

"Futuro? Abbiamo delle novità, ma non posso dirvele"

Impossibile non parlare del suo futuro, con Bulega che è a un passo dal team VR46 per il 2027: "Al momento non posso dire molto. Stiamo lavorando e sento di avere il supporto di Ducati in questa fase. Per me è importante sentire la loro vicinanza perché significa che credono ancora in me, magari anche oltre la Superbike, e questo mi dà molta motivazione. È ancora presto per parlare concretamente di certe situazioni ma il mio sogno è sempre stato quello di arrivare in MotoGP, stiamo lavorando in quella direzione e speriamo di riuscirci". Il pilota italiano poi ha risposto alla stessa domanda anche nell'intervista realizzata dai canali ufficiali Superbike: "Abbiamo delle novità sul futuro ma, come volta che me lo chiedete, non posso dirvi nulla". 

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