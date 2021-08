Questo weekend si torna a correre al Red Bull Ring: Ducati chiamata a far emergere i suoi piloti ufficiali, Bagnaia e Miller (rispettivamente 11° e out nel finale nel GP di Stiria). La classifica comincia ad allargarsi, Quartararo con il 3° posto alle spalle di Martin e Mir ha allungato in vetta: per la Casa di Borgo Panigale potrebbe essere l'ultima chiamata in previsione della fine del Mondiale. La gara domenica alle 14 live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

