Nuovi messaggi sul cruscotto: tutti i dettagli

Novità sul dashboard (ossia il cruscotto della moto) dal GP d'Austria in programma questo weekend: i piloti visualizzeranno due nuovi messaggi della Direzione gara. Il primo si traduce in un 'warning', un ammonimento in seguito a un comportamento al limite, mentre il secondo riguarda un problema con l'abbigliamento. Le gare domenica: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20, MotoGP alle 14 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Novità nel Motomondiale, a partire dal GP in programma questo weekend in Austria: verranno adottati due nuovi tipi di messaggi per i piloti attraverso il dashboard, ovvero il cruscotto della moto. Il primo riguarda la richiesta dei commissari FIM di introdurre un ammonimento, il secondo comunica un problema con l'abbigliamento (tute, stivali, guanti e casco).

L'ammonimento

"A volte un pilota potrebbe avere un comportamento che non ci piace, ma che è al limite e che potrebbe essere dovuto a distrazione o errore, In ogni caso se ripetesse quel comportamento e dimostrasse che non si è trattato né dell'una né dell'altra situazione incorrerebbe in una penalizzazione. I commissari vogliono avere un segnale di avvertimento per dire 'non farlo. Ti teniamo d'occhio e se lo rifarai incorrerai in una penalizzazione'. Quindi sul dashboard c'è un nuovo segnale chiamato 'warning' e riguarda in senso stretto il comportamento del pilota", ha spiegato il direttore di gara Mike Webb.