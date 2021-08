In corso la gara della MotoGP al Red Bull Ring, in diretta tv su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Cielo nuvoloso sopra Spielberg, qualche goccia di pioggia sta iniziando a bagnare la pista: i meccanici ai box hanno già preparato le moto con gomme da bagnato in caso di "flag to flag". Questa mattina bene l'Italia in Moto3, con Foggia 3° e Fenati 5°. In Moto2 successo di Raul Fernandez

GP AUSTRIA, GLI HIGHLIGHTS DELLA MOTO3