L'esame austriaco di questo weekend è importantissimo per le Ducati ufficiali in ottica Mondiale, lo sa bene Bagnaia: "Il team lavora alla grande, siamo veloci, ma ora siamo a oltre metà stagione, è importante portare a casa il risultato". Martin (team Pramac) esalta la Ducati con cui ha sorpreso tutti settimana scorsa e punta al bis: "La moto è perfetta per me"

