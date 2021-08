Da Spielberg aggiornamenti sul futuro di Petrucci, che a Sandro Donato Grosso spiega: "KTM mi ha chiesto di cambiare specialità e passare ai rally, correndo anche la Dakar. All'inizio pensavo stessero scherzando...Potrei esordire già nel 2022". Non si fermano le trattative con la Ducati per la Superbike: "Personalmente non ne ho ancora parlato con loro, per ora si stanno confrontando con il mio manager". Domenica il GP d'Austria live su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno

